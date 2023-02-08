В Кетовском округе активно ремонтируют дорожную сеть

Помимо ремонта дороги Митино – Ровное, в этом году отремонтируют ещё ряд объектов. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков во время визита в Кетовский округ.

"Также в этом году в округе будет делаться дорога на село Падеринское. Ремонтируем дороги в районе сел Новая Сидоровка и Кропани. Делаем дороги в сёлах Большое Чаусово и в Введенском, а также в самом Кетово. Ставим задачу сделать дорогу на село Снежное. Перечень неполный. Будем продолжать", - подчеркнул Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

Также губернатор отметил, что главе округа нужно лучше следить за качеством содержания дорог.