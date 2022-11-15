В Кетовском округе ремонтируют 10 школ

«Обсудили с коллегами план развития территории. Неплохие результаты по развитию экономики - в реализации находится ряд проектов с объемом инвестиций свыше млрд рублей каждый и с большим количеством новых рабочих мест», - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

По словам главы региона, кроме приобретения новой школы в округе за два последних года введено три новых детских сада. Сейчас идёт одновременно капитальный ремонт 10 школ с общим объёмом вложений порядка 531 млн рублей.

«На 2023/24 год выделяем значительное финансирование на продолжение работ по приведению в порядок дорожной сети на территории округа. Ремонтироваться будет целый ряд дорожных объектов и регионального, и муниципального значения в направлении Падеринского, Кропаней, Северного, сельхозакадемии, в Введенском, Б. Чаусово», - добавил Вадим Шумков.

Ранее мы сообщали, что губернатор Курганской области, сегодня, 15 ноября, посетил новую школу на 1100 мест в селе Кетово. Глава региона сказал, что местные дети сядут за новые парты уже после январских каникул.

Договор на приобретение объекта власти Кетовского муниципального округа подписали на днях. Директор департамента образования и науки Андрей Кочеров отметил, что сейчас размещены торги на приобретение необходимого для учебного процесса оборудования. Его необходимо доставить в классы, мастерские, спортивные залы.

Фото из телеграм-канала губернатора Вадима Шумкова.

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