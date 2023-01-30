В Кетовском округе семье погибшего во время спецоперации росгвардейца передали орден Мужества

Семье военнослужащего войск национальной гвардии ефрейтора Владислава Дятлова, погибшего в ходе специальной военной операции, передали орден Мужества.

Передача высокой государственной награды состоялась на церемонии открытия мемориальной доски павшему воину правопорядка на его малой Родине - в селе Введенском, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области.

В мероприятии приняли участие представители администрации Кетовского муниципального округа, родные и близкие героя, ветераны, педагоги и учащиеся образовательного учреждения, жители села.

«Ваш сын осознанно выбрал путь служения Отечеству, до конца остался верным присяге, воинскому долгу и погиб, защищая свою Родину», - обратился к родным погибшего росгвардейца начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Олег Охрименко.

Мемориальную доску установили на фасаде Введенской средней общеобразовательной школы № 1 имени Огненного выпуска 1941 года. Право открыть памятный знак было предоставлено матери Владислава Дятлова Елене Викторовне и братьям героя.Торжественная церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов.

Владислав Дятлов родился 1 мая 1992 года в городе Кургане. В 2009 году окончил среднюю общеобразовательную школу в селе Введенском. Затем обучился по специальности «Юрист» в Курганском технологическом колледже. После учебы в 2012 году был призван в армию. С июля 2014 года проходил военную службу по контракту.

Ефрейтор Дятлов погиб 25 сентября 2022 года в ходе специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден орденом Мужества.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Курганской области.

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