В Кетовском округе строят свинокомплекс стоимостью в миллиард рублей

Губернатор Вадим Шумков сегодня работает в Кетовском округе. Одна из точек визита – стройка крупного свинокомплекса. Проект реализуется при поддержке государства.

«Заехали на стройку крупного свинокомплекса. Завершаем до конца года. На выходе - порядка 50 новых рабочих мест, дополнительные налоги и на 5 тысяч тонн рост производства. Общий объем инвестиций порядка 1,1 млрд рублей. Предприятие в прошлом году значительно увеличило размер средней заработной платы. Именно так, проект к проекту, конкретными шагами, без словесной трескотни и опостылевшей всем болтовни строится экономика. Растем. И будем расти», - написал Вадим Шумков в своем телеграм-канале.