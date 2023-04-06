В Кетовском округе за 1,4 млрд рублей отремонтируют 92 км дорог

На модернизацию дорожной сети Кетовского округа в 2023 - 2024 годах направят более 1,4 млрд рублей. Эти средства пойдут на приведение в порядок 92 км межмуниципальных дорог, расположенных на территории округа, а также 9,5 км внутримуниципальных дорог.

В 2023 году отремонтируют дороги, состояние которых вызывало серьезные нарекания, это «Иртыш» – Падеринское – Борки – Бузан, «Курган – Куртамыш – Целинное» – станция Введенское, Курган – Садовое – Утятское, сообщили в пресс-службе главы региона. Эти дороги обеспечивают транзит в соседние округа, выход к федеральной трассе.

Приведут в порядок центральный въезд в село Кетово. С комфортом по новой дороге можно будет добраться до сел Митино и Ровная, а также Садового и Менщиково.

В 2023 году начнут ремонт дорог до села Иковка, деревень Снежная и Северное. Все эти объекты вошли в план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Грунтовые участки дорог до деревни Галишово, от села Борки до границы Белозерского округа защебенят.

Как рассказали в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, на местной дорожной сети с учетом ранее выполненных работ и синхронизации с планами по региональным дорогам предстоят работы в поселке Введенском – подъезд к агрофирме «Боровская», приведут в порядок дорогу до поселка Путейский, улицу Гагаринская.

В селе Введенском продолжится ремонт центральных улиц. В текущем году будут отремонтированы улицы Советская и 9 Мая. Они обеспечивают подъезд к школе-интернату и Введенскому детскому дому. В селе Большое Чаусово в плане работ улица Орлова на всем её протяжении.

Добавим, что работа по модернизации дорожной сети региона организована по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

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