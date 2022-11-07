В Кетовской больнице ремонтируют детское отделение

В Кетовской центральной районной больнице продолжается ремонт. В настоящее время в отделении уже выполнены демонтажные работы. Ведется отделка помещений.

В департаменте здравоохранения сообщили, что в текущем году завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Колташово Кетовского муниципального округа.Выполнен капитальный ремонт кровли. В помещениях врачебной амбулатории были выполнены демонтажные, штукатурные, малярные работы, произведен ремонт пола, а также выполнена облицовка стен плиткой, заменены инженерные сети, окна, установлено сантехническое и электрооборудование.

В селе Большое Чаусово завершился монтаж модульного здания врачебной амбулатории и внастоящее время на объекте ведутся работы по подключению здания к сетям газоснабжения.

«Для совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи в текущем году приобретены 6 легковых автомобилей «Лада Гранта», а в 2021 году больница пополнилась флюорографом и маммографом», - рассказал руководитель Кетовской центральной больницы Игорь Радионов.

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