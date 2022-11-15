В кетовской школе дети смогут развить своё творчество и заниматься любимым делом

По словам директора областного департамента образования и науки Андрея Кочерова, у администрации школы стоит задача сделать так, чтобы здание было наполнено детьми с 8 утра до 5-6 часов вечера. Так, после учёбы дети смогут участвовать в школьном театре, посещать спортивный клуб. Кроме того, ученики смогут пройти школу вожатого, изучить робототехнику. В школе откроют Центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».

«Для ребят это станет точкой притяжения. Они отучатся в одну смену, пообедают и будут приходить туда и заниматься во второй половине тем, чем им хочется», - отметил Андрей Кочеров.

Не забыли и о трудовом воспитании. Для девочек будут полностью сформированы кабинеты кулинарии и домоводства, а также закуплены швейные машинки. Мальчики же смогут реализовать все свои желания создать что-то интересное – в обязательном порядке в кабинетах появятся слесарное оборудование и токарные станки.

Директор профильного департамента также рассказал, что на протяжении всего процесса многие из близлежащих населённых пунктов обращались к директору школы с желанием перейти во вновь открытую школу.

Анастасия Пережегина.

Фото Николая Пушилина.