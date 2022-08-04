В КГУ капитально отремонтируют здание под IT-институт

Губернатор Курганской области переговорил с министром науки и высшего образования РФ о поддержке реализации проекта по созданию IT-института в Кургане, а также о необходимости завершения ремонта общежитий. Также обсуждался вопрос объединения ВУЗов. Губернатор Вадим Шумков пригласил министра посетить регион в удобное для него время.

На ремонт общежитий и аудиторий Курганского государственного университета за три последних года из федерального бюджета было выделено 200 млн рублей. Помимо этого 64 млн за счёт внебюджетных источников университет привлёк на развитие материально-технической базы общежитий. Современными и комфортными стали общежития на ул. Томина, Горького и на ул. Яблоневая пос. Увал.

В КГУ также созданы условия для обучения IT-специалистов, улучшить и расширить которые открытие IT-института. В здании сейчас идёт капитальный ремонт. Кроме этого, в микрорайоне Заозерный началось строительство бассейна, на которое университету выделено федеральное финансирование.

Курганская область и вуз активно сотрудничают в вопросе квалифицированных кадров для экономики и социальной сферы. Реализация совместных с крупными предприятиями проектов проходит также при поддержке правительства. В то же время исследования учёных Курганского государственного университета находят практическое применение в рамках проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы», созданного в рамках нацпроекта «Наука». Благодаря достижению договорённостей с Валерием Фальковым во время его визита в 2021 году налажено сотрудничество КГУ с МГТУ им. Баумана.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области, Фото Николая Пушилина

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