В КГУ открыли педагогические классы

Сегодня, 30 сентября, в КГУ в торжественной обстановке открыли профильный класс.

С 1 сентября профильный класс приступил к учебным занятиям на базе школы №50 и института ППиФК КГУ. В проекте участвуют ученики из гимназий №31 и №32, 12 лицея, школ №50, 53, 55 и Лебяжьевской СОШ. Работа по подготовке психолого-педагогического класса началась ещё весной. 25 апреля департамент образования и науки, Курганский государственный университет и школа №50 подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности при создании педагогического класса.

Институт педагогики, психологии и физической культуры действительно уникальный. Студенты участвуют в мероприятиях, занимаются спортом, тянутся к знаниям. Директор института, кандидат педагогических наук Наталья Усынина считает, что работа со школьниками началась хорошо: «Занятия в 50 школе ведутся по учебному плану, который мы разработали, и каждую субботу на базе нашего института. Это хорошо не только потому, что они тут приобретают знания, но и проходят адаптацию к педагогической деятельности. За сентябрь они определились, что их будущая профессия будет связана с педагогикой».

В педагогический класс попали лучшие ученики. Среди школьников прошёл конкурсный отбор, состоящий из нескольких этапов с тестированием. «Им действительно очень нравится. Во-первых, это другая материальная база. А во-вторых, их тянет сама атмосфера вуза. Они себя ощущают в какой-то мере студентами», - комментирует Наталья Усынина

Директор школы № 50 Михаил Тимофеев рассказывает: «Класс открылся недавно, но мы уже видим, что ребята пришли с интересом, им нравится тот класс, в который они пришли, они с желанием ходят на занятия в университете». Также руководитель общеобразовательного учреждения поделился историей возникновения идеи: «Она, наверное, родилась в голове у Натальи Фёдоровны. Потом этот светлый человек вместе со своим заместителем Еленой Владимировной ко мне пришли и заразили меня этой идеей. А если уже три человека идеей заразились, значит она будет жить, воплощаться».

С реализацией такого прекрасного проекта учеников и преподавателей поздравил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров: «То дело, которое сегодня начинается, будет продолжаться и даст хороший результат. В добрый путь! И надо помнить, что учитель – это самая главная профессия, без которой никто не сможет ничему научиться». Руководитель Курганского инновационно-методического центра Евгения Литвинова в свою очередь отмечает: «Открытие педагогических классов в Курганской области – это работа на будущее образования и будущее в образовании».

Ученики психолого-педагогического класса довольны обучением в стенах КГУ. Ребята хотят связать свою жизнь с педагогикой и психологией. «Мы проводим на себе практику по типу артикуляционных гимнастик», - рассказывает о занятиях по дефектологии ученица 10 класса Татьяна Менщикова.

Михаил Тимофеев добавляет: «Вы выбрали правильный путь. Вы выбрали правильных педагогов. Вы выбрали правильную школу».

В этом году также стартовал просветительский проект «Университет – территория развития». Планируется много мероприятий для взаимодействия университета со школьниками, учителями.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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