В КГУ проходит Всероссийская археологическая конференция

В Курганском государственном университете 22 ноября стартовала Всероссийская научная конференция «XXII Уральское археологическое совещание», которая проводится раз в 3 года. Она продлится три дня, сообщает пресс-служба вуза.

На конференцию приехали более 150 исследователей из 56 ведущих академических центров, высших учебных заведений, музеев и иных организаций из 31 города России и Казахстана.

Участников совещания приветствовала заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина:

«Уральское археологическое совещание — знаковое событие для жизни региона. Нам важно знать свою историю, чтобы понимать, как жить в настоящем, каким строить будущее. С вашими научными достижениями связано развитие нашего края. Мы рады приветствовать всех гостей, которые прибыли в Зауралье, в Курганский государственный университет. Надеюсь, у вас будет возможность не только пообщаться по профессиональным вопросам, но и познакомиться с достопримечательностями нашего города».

Конференция проводится в разных городах от Волги до Урала. Она приурочена к двум юбилейным датам: 300-летию первых археологических раскопок в Сибири и 85-летию со дня рождения Тамилы Михайловны Потемкиной.

По словам директора гуманитарного института КГУ Дениса Маслюженко, Тамила Потемкина провела в 60-70 гг. XX столетия исследования более чем 20 памятников археологии от энеолита до раннего железного века. Именно ее коллекции легли в основу археологической экспозиции областного краеведческого музея. Она обосновала, что Савин является святилищем – обсерваторией. Открыл этот памятник Михаил Павлович Вохменцев, его реконструкцию делали по чертежам Потемкиной.

Среди тем совещания будут также проблемы охраны культурного наследия, охраны памятников археологии, противодействие черным копателям. Предметом отдельной дискуссии станет вопрос о том, являются ли некоторые объекты XX века археологическими.

Фото Курганского государственного университета.