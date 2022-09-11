В КГУ собрали первый урожай тыкв

В ботаническом саду Курганского государственного университета собрали первый урожай тыкв. И это не простые тыквы, а экспериментальные.

Студенты третьего и четвёртого курсов института естественных наук создали своего рода мини-карбоновый полигон или ферму. «Выбор тыквы определялся тем, что она характеризуется достаточно большой площадью листа, следовательно, интенсивно поглощает углекислый газ и может включать его в вещества собственного организма. Это позволяет снижать концентрацию углекислого газа в окружающей среде, тем самым способствовать решению проблемы потепления климата и его последствий», — рассказывает заведующая кафедрой географии, фундаментальной экологии и природопользования, профессор Наталья Несговорова.

В течение всего вегетационного периода ребята исследовали особенности морфологии тыкв, интенсивность фотосинтеза, биомассы, сообщили в пресс-службе Курганского госуниверситета. Уже собрано 44 плода тыквы «орешек» общей массой 80 кг и 20 плодов тыквы «серая» общей массой 78 кг.

Самая большая тыква «серая» выросла массой 15 кг, а тыква «орешек» — 3 кг.

Урожай ожидает дальнейших исследований, которые будут проводиться в лабораториях кафедры.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.