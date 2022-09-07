В КГУ состоится выставка для старшеклассников «Университетский проспект»

В КГУ 9 сентября состоится масштабное мероприятие для старшеклассников – выставка — профессиональная проба «Университетский проспект. Курганская область». На нее приглашены все учителя и старшеклассники школ Кургана, а также их родители.

Как сообщает пресс-служба КГУ, с этой выставки стартует глобальный просветительский проект «Твой университет – территория развития», который вуз проводит совместно с Первичной профсоюзной организацией студентов КГУ. Он реализуется с использованием субсидии из областного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Школьники узнают: о возможностях нейросети в сфере художественного творчества, как найти спрятанные подслушивающие устройства, о «чудесах», которые возможны благодаря физике низких температур, с чего начинается ПЦР-тестирование,

чем занимаются геодезисты.

А также научатся: решать логические задачи по теме кодирования информации, измерять температуру нагретого тела современными методами.

Школьники смогут: побывать в экологической лаборатории и провести анализ природных сред, получить новые вещества путем простого органического синтеза, посетить выставку картин и театр моды, посетить психологическую лабораторию,

посетить стрелковый тир, увидеть электромобиль, отправиться в путешествие по стране «Филология», попробовать себя в качестве журналиста и фотокорреспондента, прокачать навыки общения на иностранных языках, попробовать составить фоторобот преступника, найти отпечатки пальцев на предмете, классифицировать орудия преступлений по группам,

научиться принимать верные управленческие решения, продегустировать молочную продукцию и хлебобулочные изделия, сделать селфи с шиншиллами, хомяками, кроликами.

Они также познакомятся с направлениями подготовки, которые есть в КГУ и КГСХА.

О проекте «Твой университет – территория развития» подробнее можно узнать здесь.

Выставка пройдет в эту пятницу во дворе корпусов КГУ по улице Советской, 63. С 13:00 до 15:30 там развернутся девять шатров от КГУ и КГСХА.

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