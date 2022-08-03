В Колесниково Кетовского округа стартовало строительство коттеджного поселка

Курганская ипотечно-жилищная корпорация по поручению губернатора Вадима Шумкова начала реализацию проекта комплексной застройки под индивидуальное жилищное строительство в селе Колесниково Кетовского округа. Здесь в степи планируется построить около 18 тысяч квадратных метров благоустроенного малоэтажного жилья.

На площадке сейчас ведутся работы по устройству сетей газораспределения, а также строительно-монтажные работы по техническому присоединению к газовой магистрали. Начинается устройство электрических сетей. Работы могут завершить до конца сентября. Отсыпкой дороги от трассы Курган – Половинное к участку будущей застройки должна заниматься администрация Кетовского района. Также будут организованы дороги внутри всего участка застройки.

Застройщики в соответствии с договором построят дома по типовым проектам и оборудуют на участках скважины и септики.

Аналогичный поселок под названием «Солнечная поляна» строят сейчас в Шадринске. Населенный пункт возведут в экологически чистом месте, рядом с которым может быть все, что нужно для жизни семьи, а может даже и больше.

Всего на обеих территориях комплексной застройки планируется построить 40 тысяч квадратных метров комфортного малоэтажного жилья

Покупатели жилья в Шадринске и Колесниково смогут по проекту «Русская мечта» (Курганская область зовёт)» получить - введённую исключительно по личной инициативе губернатора Вадима Михайловича Шумкова субсидию до 700 тыс. рублей на приобретение (строительство) дома.

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