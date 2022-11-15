В комплексе отдыха и развития «Чумляк» открылась школа КВН

«Весёлый гусь собирает друзей КВН» проходит в эти дни в комплексе отдыха и развития «Чумляк» Щучанского округа. Её учениками стали и команды, которые только планируют выйти на сцену, и опытные кавээнщики, которые уже участвовали в играх на территории Курганской области. Они выступали в чемпионате сельских команд КВН «Весёлый гусь», летнем кубке КВН, Международном фестивале команд КВН «Кубок Зауралья».

Всего в «Чумляке» собралось 15 весёлых и находчивых команд, а это 97 участников и сотни смешных шуток. Юмористы со всей области прокачают свои познания в КВН, вместе со специалистами углубятся во все нюансы написания шуток, а затем встретятся на финальной игре.

На открытии школы с приветственным словом к ребятам также обратились руководитель Центра молодёжных инициатив и программ ЦРСК Антон Спиридонов, руководитель областной школы КВН «Весёлый гусь собирает друзей КВН» Валерия Бурова, бессменные наставники областной школы КВН – редактор Денис Куликов и ведущий игр КВН Дмитрий Беляев.

«От школы жду море позитивных эмоций, юмора. Ребята - настоящие активисты и зажигалочки. Хочется, чтоб они многому научились, могли развиваться дальше и совершенствоваться в игре КВН», — поделилась Валерия Бурова.

Фото с официальной страницы Департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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