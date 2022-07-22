В комплексе отдыха и развития «Чумляк» впервые прошла танцевальная смена

В комплексе отдыха и развития «Чумляк» с 7 по 16 июля проходила танцевальная смена. Внештатный корреспондент Молодёжного портала Зауралья PROSPEKT45.RU Алёна Чижова пообщалась с руководителем смены Анной Лукиной.

«Идея смены возникла у родителей, которые предложили нам провести данную смену. Мы думали не долго и сразу приступили к разработке идей. Вариантов было много. Но с тем, что будет постановка спектакля, определились сразу. От этого всю концепцию и развивали.

Коллектив собрался очень неожиданно, но сошёлся как пазл. Кто-то решил попробовать себя в качестве педагога, кто-то поехал за друзьями, а уже опытные тренеры и хореографы просто решили погрузиться в данную идею и передать свои знания, умения и навыки ребятам. Нам кажется, что смена прошла на очень ярких и положительных эмоциях. А главное, что нас всех на этой смене объединило — это любовь к танцам. Идей на будущий год уже много, и главное правило наших смен: дать возможности для всестороннего развития детей», — поделилась Анна.

За 10 дней ребята под руководством хореографов освоили образовательную программу. Выучили новые стили танцев, узнали, что такое модерн, джаз, вог, хип-хоп. Были и альтернативные площадки: игры по станциям, челленджи и дискотеки. По окончании смены участники получили сертификат об участии, а самые активные — уникальные награды от детского технопарка «Кванториум».

Смена завершилась спектаклем без слов. Танцоры рассказали необыкновенную историю с помощью движений и музыки. Опытные педагоги помогли раскрыть танцевальные таланты у каждого участника смены. Даже те, кто раньше не занимался танцами, отлично исполнили роль в финальном спектакле. Главными зрителями стали родители. Они смогли следить за творчеством ребят в группе Комплекса отдыха и развития «Чумляк» в социальной сети ВКонтакте, где и была размещена запись танцевального спектакля. Папы и мамы переживали за своих юных звёздочек, но по возвращении ребят из лагеря были приятно удивлены.

По информации Молодежного портала Зауралья.

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