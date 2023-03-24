В «культурных» колледжах Кургана обучаются 748 студентов

Сегодня немаловажно, чтобы учреждения культуры были востребованы, для этого нужно постоянно меняться и обновлять материально-техническую базу, менять содержание и формат работы. Это невозможно без профессиональных кадров и тех, кто их готовит. Об этом в прямом эфире на странице областного правительства в социальной сети «ВКонтакте» рассказала начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

«Нам повезло, в нашем регионе есть 2 профессиональных учебных учреждения — Курганские областные колледж культуры и музыкальный колледж имени Д.Д. Шостаковича. В данный момент в колледжах обучается 748 человек», - отметила Наталья Гончаренко.

Она рассказала о рабочих местах для выпускников колледжей: «Большинство из них трудоустраиваются в нашем регионе. Рабочие места есть в государственных учреждениях, мы делаем заявки в колледжи культуры от муниципальных образований. Есть потребность в педагогических кадрах в школах искусств».

О мерах поддержки молодых специалистов и заслуженных работников культуры читайте в следующем информационном материале.

Василий Малухин.

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