В Курган могут привезти чудотворную русскую икону Божией Матери «Феодоровская»

В Курган в этом году из Костромы могут привезти чудотворную русскую икону Божией Матери «Феодоровская». Эта древнейшая православная святыня неразрывно связана с историей нашей страны, с Александром Невским, небесным покровителем нашей земли.

Губернатор Вадим Шумков обратился к владыке Даниилу с просьбой поддержать и сопроводить эту инициативу через патриархию. «Надеюсь, все получится. Пусть свершатся те чудеса, о которых вы просили перед Новым годом, на Рождество и Крещение, а также попросите у этой святыни, когда она прибудет к нам, если все сложится. Дай вам Бог, мои земляки», - написал в своём телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

18 января регион отправил очередную партию груза нашим мобилизованным парням. Также в социальных учреждениях области прошли крещенские концерты для детей и пожилых земляков.

«Курган – это Вера. А Вера без добрых дел мертва», - подчеркнул Вадим Шумков.

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