В Курган прибыл ревизор из Центрального штаба ОНФ

В город Курган приехал ревизор. Им стала член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина. В качестве координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды она проинспектировала степень убранства и уровень комфорта областного центра. В ходе визита ее сопровождали директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова, глава города Кургана Елена Ситникова, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Курганской области, Заслуженный учитель РФ Ольга Баланчук и другие лица.

Первым дело делегация посетила стадион «Локомотив». С момента строительства он принадлежал компании «РЖД», долгие годы пустовал, затем был передан железнодорожниками в областную собственность и передан региональным властями в ведение муниципалитета.

- По согласованию с губернатором Курганской области Вадимом Михайловичем Шумковым мы решили провести масштабную реконструкцию стадиона и разбить здесь спортивный парк. В нем будут как спортивные площадки, так и зоны отдыха, - рассказала гостье Елена Ситникова.

В настоящий момент на стадионе вовсю ведутся работы. Строители демонтировали трибуны, сняли асфальт на беговых дорожках и травяной газон на футбольном поле. Скоро на их месте начнут появляться новые объекты.

Стоимость реконструкции составляет 70 млн рублей. Причем из бюджета города, заверила глава Кургана, на это не будет затрачено ни копейки – все расходы на себя взял инвестор.

- Вы молодцы! – похвалила член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина после ознакомления с проектом реконструкции «Локомотива». – А больше всего мне нравится, что у вас глаза горят. Вы понимаете, что такой объект нужен людям и будет ими востребован, заранее испытываете радость, предвкушая его открытие. Это очень похвально, потому что в вас проснулась жажда преобразований, которая, несомненно, даст и другие всходы.

Николай Волков.

Фото автора.