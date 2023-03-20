В Курган прибыли украинские беженцы. С хвостами и в переносках

Из Краснодара в Курган на поезде прибыли украинские беженцы. Пушистые, хвостатые, в переносках. Ехали в отдельном купе – шестеро котов и кошечек.

ДНР и ЛНР не справляются с этой трагедией – слишком много страдающих животных оставляет после себя война. Кто-то возмущенно скажет: «Какая глупость спасать котов, когда гибнут люди?» Скорее всего, тот, кто так скажет, не способен сдвинуться с места ни ради кота, ни ради человека… Люди мы или нет – будем судить именно по тому, как мы относимся к животным. Гуманизм начинается с них.

Евгения Михайлова и ее семья – жители Донецка – в аду войны нашли ресурсы для того, чтобы спасать кошек и собак. Достают их, обезвоженных, почти скелетов, из-под обломков домов, из подвалов. Практически все бывшие домашние. Но одичавшие, контуженные, раненые, многим нужна хирургическая помощь. За год спасено около 2 000 хвостиков. Михайловых и их приют «Кошкин дом Донецк» знает вся Россия. Одно дело, когда рискуешь жизнью ради человека, другое – когда на кону жизнь «просто» кошки или собаки. Нужно быть особенным, и так чувствовать чужую боль, что становится неважно, кто взывает о помощи – член твоей «стаи» или меньший брат. Но одним Михайловым не справиться. В страдающих от атак ВСУ украинских городах безопасного приюта животным не найти точно. Пушистые беженцы – те, кого выходили - уезжают в дальние края. Вот и в Курган приехал уже второй полосатый и хвостатый рейс.

Дорога была длинной и трудной. Из Донецка через Ростов в Краснодар везли на машине, потом на поезде. Проводница Инна Кудряшова рассказала, что хвостики вели себя хорошо, почти не кричали. Разволновались только, когда настала пора выходить.

Жительница Кургана Елена Татамирова прямо на вокзале забрала двоих себе. Остальные поехали в приют «Потеряшки». Спасибо добросердечным курганцам, настоящим подвижникам, которые содержат приюты, где и своих- то местных мурлык, прямо скажем, хватает. Но наши зооволонтеры - это люди большой и щедрой души, поэтому встречают, забирают, пристраивают. Это непросто и затратно - морально, физически, финансово. Но они не устают, потому что в ответе за тех, кого приручили. Работники приютов рассказывают, что украинские спасёныши ведут себя гораздо скромнее своих курганских соседей – опасаются шума, резких движений, а еще они очень ласковые и благодарные. Если вам вдруг захочется помочь приюту или найти среди спасенных хвостиков мурчащего друга для себя, для семьи, то знайте: вас тут уже очень ждут. Телефон приюта «ПОтеряшки» 89088342855.

Анна Лимонова. Фото из видеосюжета ГТРК «Курган».

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