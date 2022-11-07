В Курган приехал полпред Президента в УрФО Владимир Якушев

Сегодня, 7 ноября, в Курганской области работает полпред Президента в УФО Владимир Якушев.

Вместе с губернатором Вадимом Шумковым он посетит Курганмашзавод и оценит ход строительства рекреационно-спортивного парка на базе стадиона «Локомотив».

Также запланирована двухсторонняя встреча полпреда и губернатора. На ней Якушев и Шумков обсудят социально-экономическое развитие региона и другие актуальные вопросы.

Фото пресс-службы полпредства УрФО.

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