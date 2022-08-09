В Курган приехали молодые врачи

С 1 августа в гематологическом отделении Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста трудятся два молодых специалиста – педиатр-гематолог Максим Мальцев и педиатр-эндокринолог Анастасия Амендт.

Молодые доктора родом из Кургана. Одновременно окончили Омский государственный медицинский университет по целевому направлению департамента здравоохранения Курганской области. Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста – это крупная клиника региона, где оказывается высококвалифицированная медицинская помощь детям с заболеваниями крови и эндокринной системы организма. Поэтому выбор пал именно сюда.

Бывшие ординаторы набираются опыта под наблюдением главного внештатного детского специалиста онколога-гематолога департамента здравоохранения Курганской области Натальи Комогоровой и главного внештатного детского специалиста эндокринолога Екатерины Божко.

По словам Максима Мальцева, он осознанно выбрал для себя направление детской гематологии, чтобы помогать детям с анемиями, лейкозами, гемофилией и другими пороками крови.

А Анастасия Амендт так обосновала свой выбор: «Заболеваемость детей сахарным диабетом повсеместно растет, у детей прогрессирует ожирение. Специалисты нашего профиля очень востребованы. Детям надо помогать выздоравливать».

Ребята отметили, что в коллективе больницы очень хорошая и доброжелательная атмосфера. Работается им комфортно, надеются, что так будет и впредь. Ближайшие пять лет их трудовой деятельности будут связаны с КОДКБ имени Красного Креста не только из-за целевого направления, но и потому что сами хотят продолжить работу здесь после окончания обязательного срока.

«Новые кадровые вливания – это важно и большой плюс. Это, несомненно, позволит нам улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи для детского населения региона, и, как следствие, своевременно диагностировать и лечить заболевания их профиля», - считает заместитель главного врача по лечебной части Светлана Ларионова.

Информация предоставлена пресс-службой губернатора Курганской области. Фото КОДКБ им. Красного Креста

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