В Кургане 24 пешеходных перехода оборудуют светофорами

Были подведены итоги оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Кургане за первое полугоде 2022 года.

С докладом выступил начальник Управления МВД России по городу Кургану Дмитрий Игошин. Он отметил, что в результате проведенной работы увеличена эффективность раскрытия преступлений. Положительные результаты достигнуты в сферах противодействия незаконному обороту наркотиков и борьбы с экономической преступностью. Улучшены результаты в сфере противодействия экономической преступности, в том числе при освоении бюджетных средств и в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Задокументировано 118 коррупционных преступлений, 103 факта взяточничества, из них восемь – в крупном размере.

Также Дмитрий Анатольевич сообщил, что для снижения количества ДТП с участием детей до ноября текущего года 24 пешеходных перехода оборудуют светофорами, а перед 28 установят устройства искусственных неровностей. Повышенное внимание будет уделяться безопасности граждан, эффективности и оперативности реагирования на поступившие в дежурные части заявления от граждан.