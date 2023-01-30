В Кургане 412 влюблённых пар передумали жениться

В Курганский городской отдел Управления записи актов гражданского состояния Курганской области в 2022 году поступило 2936 заявлений о заключении брака.

2524 пары отпраздновали свадьбу. Если все, кто подал заявление, хотели создать семью в том же году (некоторые подают заявление на полгода, а то и на год вперёд), то в ЗАГС не явились 412 пар.

341 пара пожелала провести бракосочетание в торжественной обстановке. Впервые вступили в брак 1220 пар, сообщает vk.com/zags_kurgan.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество регистраций брака увеличилось на 10,5% (в 2021 году - 2285, в 2022 году - 2524), количество поданных заявлений возросло на 10,7% (в 2021 году - 2653, в 2022 году - 2936).

Курганский городской отдел Управления ЗАГС Курганской области торжественно поздравил 21 семью с юбилеями супружеской жизни, в этом списке 2 бриллиантовых юбилея, 2 изумрудных, 12 золотых, 1 серебряный, 1 жемчужный, 1 фарфоровый, 1 хрустальный, 1 оловянный.

Фото с сайта freepik.com

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