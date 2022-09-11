В Кургане активно внедряется принцип комплексного развития территорий

Помимо квартала на перекрестке улиц Коли Мяготина и Савельева в городе Кургане реализуется еще несколько проектов по комплексному развитию территорий. О них «Новому миру» рассказала глава муниципалитета Елена Ситникова.

- В 2021 году мы заключили договор о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в районе озера Черного. Ее площадь – более 150 гектаров. Уже утверждена документация по планировке территории. Договор заключен на 10 лет. Строительство первой очереди проекта начнется в следующем году. Он будет застроен благоустроенными домами невысокой этажности и индивидуальными жилыми домами (коттеджами). Я считаю, это будет достойный современный микрорайон с парковками и хорошими возможностями проезда, - сообщила собеседница нашего издания.

Также, по ее словам, застройка по принципу комплексного развития территорий будет вестись в районе озера Левашово, в 4-м микрорайоне Заозерного района (первая линия проспекта Маршала Голикова, где расположена детская поликлиника и построен новый детский сад) и по улице Карбышева в районе Рябково (где находилось аварийное здание школы-интерната). По этим объектам в настоящее время готовится проектная документация.

- Всего администрацией города в рамках развития комплексного развития территорий заключено шесть договоров. В отношении еще семи территорий приняты решения о комплексном развитии, объявлены аукционы на право заключения договора, готовится аукционная документация, - указала глава Кургана.

Напомним, что ведение жилищной застройки по принципу комплексного развития территорий было инициировано губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Он подразумевает не только возведение домов, но и их полное благоустройство – оборудование парковок, путей проезда для автотранспорта, детских площадок и т.д.

Николай Волков.

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