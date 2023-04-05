В Кургане асфальтирование «зимних» раскопок завершат к лету

В Кургане восстанавливают благоустройство в местах проведения зимних ремонтных работ на сетях.

Начали с укладки нового асфальтобетонного покрытия вокруг люков смотровых колодцев. АО «Водный Союз» совместно с подрядной организацией выполняют работы по улицам Куйбышева, Кирова, Красина, Горького, Ленина, Станционной, Гоголя, К.Маркса, Дзержинского и в микрорайоне Черемухово.

Ближе к середине апреля «Водный Союз» приступит к восстановлению асфальтового покрытия на самом дорожном полотне по улицам: К.Маркса, Гоголя, Зорге, Сибирская, Войкова. Всего в перечне объектов 118 адресов. Завершить асфальтирование «зимних» раскопок планируется к 1 июня 2023 года, сообщили в пресс-службе коммунального предприятия. На центральных улицах города данные работы будут проведены быстрее, к началу мая.

На работах по асфальтированию мест зимних раскопок ежедневно занято от двух до четырех бригад. Изменений маршрутов движения общественного транспорта и перекрытия дорог для проведения работ по восстановлению благоустройства не планируется, но не исключены временные сужения проезжих частей.

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