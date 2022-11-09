В Кургане АТИ следит за соблюдением правил благоустройства и автомобилистами, которые оставляют машины где придётся

В Кургане ежедневно проходят рейды по пресечению административных правонарушений и осмотры городских территорий для проверки соблюдения Правил благоустройства. Специалисты департамента развития городского хозяйства и административно-технической инспекции Кургана следят за порядком.

В частном секторе и садоводческих товариществах специалисты Департамента развития городского хозяйства на минувшей неделе выявили порядка 30 нарушений.

Также проводились рейды по пресечению несанкционированной торговли. Составлено 3 протокола за продажу товаров в неустановленных органами местного самоуправления местах.

В Кургане за прошедшую неделю зафиксировано 17 нарушений, связанных с незаконной парковкой. Владельцы транспортных средств устанавливаются. По ранее выявленным правонарушениям составлено 8 административных протоколов.

Также предписания были выданы и за «раскопки» в городе: 26 протоколов об административных правонарушениях составлены за то, что благоустройство не было восстановлено в надлежащий срок после завершения «раскопок». Это является нарушением порядка проведения земляных работ.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Кургана, специалисты Административно-технической инспекции регулярно разъясняют информацию правообладателям хозяйствующих субъектов о необходимости уборки прилегающих территорий, а также приведения в надлежащее состояние фасадов, элементов благоустройства, входных групп.

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