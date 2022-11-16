В Кургане автошина стала причиной выхода из строя канализационного насоса

За прошлую неделю специалисты по ремонту канализации АО«Водный Союз» устранили более 120 засоров на трубопроводах, очистили от мусора 130 колодцев. Однако самой необычной находкой в канализационной сети оказалась автомобильная покрышка, из-за которой была нарушена работа временной перекачивающей станции на улице Омской в Кургане. Оборудование, обеспечивающее штатное прохождение стоков, было выведено из строя на три часа, утверждают в коммунальном предприятии.

В срочном порядке слесари провели аварийно-восстановительные мероприятия. Вместе с другим мусором необычный предмет был извлечен из трубы. Но коммунальщики до сих пор гадают, каким образом шина могла оказаться в канализации.

Начальник цеха «Водного союза»Александр Шастов говорит, что еженедельно из городских колодцев, резервуаров канализационных насосных станций извлекается строительный мусор, пластиковые бутылки, предметы личной гигиены и вереницы плотно скрученных между собой тряпок. Все это, по его словам, нарушает работу городской централизованной сети водоотведения.

По этому поводу коммунальное предприятие обратилось к горожанам с просьбой не выбрасывать в канализационную систему посторонние предметы, которые могут привести к засорам, затоплению подвалов, если внутридомовые коммуникации не герметичны, и к вытеканию стоков из переполненных колодцев на поверхность.

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