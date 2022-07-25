В Кургане бесплатно предоставляют земельные участки многодетным семьям и ветеранам боевых действий

Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана проводит работу по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Участки предлагаются юго-восточнее микрорайона Зайково и в микрорайоне Утяк города Кургана.

Граждане, состоящие на учете, в порядке очередности получают уведомления о предоставлении земельного участка почтовым отправлением. В течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о предоставлении земельного участка гражданам необходимо направить либо представить в Департамент письменное решение о согласии (с указанием конкретного земельного участка) либо решение об отказе от предложенных земельных участков. Указанное решение должно быть подписано обоими родителями (усыновителями, удочерителями, отчимом, мачехой).

Одно из условий получения бесплатного земельного участка гражданами, имеющими трех и более детей, и ветеранами боевых действий – необходимость граждан в улучшении жилищных условий.

Всего за время реализации закона о бесплатном предоставлении земельных участков 1667 граждан обеспечены земельными участками. В настоящее время продолжается прием заявлений граждан о предоставлении бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Получить консультацию по бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, и ветеранам боевых действий можно по телефону 42-86-83.

С порядком предоставления муниципальной услуги можно ознакомиться по ссылке

Информация и фото предоставлены администрацией города Кургана

Фото ru.freepik.com

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