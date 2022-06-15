В Кургане благоустроят прилегающие к школам территории

Первый заместитель Главы города Павел Каргаполов отметил, что после окончания всех ремонтных работ, а в этом году в областном центре приводят в порядок 10 школ, необходимо будет провести благоустройство прилегающих к зданиям территорий.

В школе № 46 города Кургана в этом году идёт капитальный ремонт. Подрядчик - ООО «Строй Эксперт» - выполняет подготовительные, демонтажные работы. После чего планирует приступить к основному объему работ. Здесь отремонтируют фасад, крыльца, пандус, отмостку, цоколь. Ремонт также коснется систем канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и вентиляции, уточнили в пресс-службе администрации города.

Большой объем работ предстоит выполнить в 30-ой гимназии. В этом году ремонт идёт в одном из корпусов здания. Подрядчик - ООО «Тандем» - более чем на 37% выполнил внутренние работы - демонтаж полов и штукатурки, а также почти на 80% - демонтаж системы отопления. Приступил к элетромонтажным работам, замене дверей и монтажу системы отопления. Почти наполовину уже отремонтирован фасад здания.

В тех школах, где предусмотрен ремонт пищеблоков, приобретено новое оборудование и мебель.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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