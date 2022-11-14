В Кургане благоустроят пять новых территорий

С каждым годом в Кургане увеличивается не только число общественных благоустроенных пространств, но и количество уютных мини-скверов вблизи многоквартирных домов.

На сегодняшний день на 3 из 5 общественных территориях завершены дорожные работы. Так, вблизи домов № 138 и 140 по улице Максима Горького обустроены тротуары, уложены асфальт и частично тротуарная плитка, установлен бортовой камень, восстановлен газон. Глава города Кургана Елена Ситникова поделилась в своём телеграм-канале: «Территория давно требовала изменений. Чтобы в летнее время здесь было еще лучше, решили дополнить озеленением. Сегодня высаживаем здесь кизильник. Всего будет посажено 570 кустов. Озеленение проводим в рамках благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на средства, выделенные из областного и городского бюджетов. Чуть позже здесь установим скамейки. Уверена, будет красиво».

Возле дома № 31 по улице Красина также установлен бортовой камень и обустроены асфальтированные тротуары. В районе дома № 42А по улице Куйбышева отремонтировано дорожное полотно и установлен бортовой камень. Стену дома в этом году украсили стрит-артом.

Около Дворца культуры машиностроителей также улучшили вид территории: восстановили тротуары и плитки, покрыли песком детскую площадку, установили батут, территорию частично покрыли искусственным газоном. Также обустраивают территорию вблизи дома № 122 по улице Куйбышева.

По всем адресам в ближайшее время установят скамейки, а где-то и перголы – своеобразные навесы, защищающие от солнца.

Елена Ситникова отметила комплексный подход при благоустройстве: «Перемены, которые сейчас происходят в Кургане, видны каждому. Наряду с масштабным ремонтом инженерных сетей, мы ведем ремонт дорог, дворовых территорий, а также общественных пространств. Стараемся проводить ремонт комплексно. Конечно, сделать все одномоментно невозможно. Но с каждым годом город становится комфортнее для жизни».

Фото из телеграм-канала главы города Кургана Елены Ситниковой.

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