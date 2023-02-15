В Кургане более 30 кошек и собак ищут дом

Сегодня в стенах муниципального приюта содержатся 33 кошки и собаки.

В приют попадают как животные, которые потерялись, так и те, кого выбросили на улицу безответственные владельцы. Заведующий муниципальным приютом для бездомных животных Олег Наумкин уверен, что животные испытывают те же чувства, что и люди, также переживают любовь, радость, страх, боль. Радуются, обретая новых хозяев, искренне привязываются к сотрудникам приюта, которые лечат их, кормят, дают им крышу над головой.

Олег Наумкин напомнил, что познакомиться с постояльцами приюта и выбрать себе верного друга можно на странице учреждения на официальном сайте администрации города Кургана. Там размещены фото и краткие рассказы о собаках и кошках. муниципальный приют активно сотрудничает с волонтерами, помогающими собакам и кошкам находить новый дом. Волонтеры размещают в соцсетях информацию о животных, содержащихся в приюте. Поступает много звонков, из всех претендентов выбирают наиболее ответственных людей.

Задать интересующие вопросы можно по телефону: 24-17-25.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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