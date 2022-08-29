В Кургане будущие первоклассники получили школьные наборы

Главное управление социальной защиты населения Курганской области провело ежегодную акцию «Соберём ребёнка в школу». Цель акции – помочь детям из семей, испытывающих материальные трудности, подготовиться к новому учебному году.

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню знаний, прошло на базе Курганского центра социальной помощи семье и детям в рамках благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу». По информации пресс-службы администрации города Кургана, сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Кургана при поддержке депутатов Курганской городской Думы и Курганской областной Думы и представителей Курганского отделения Общероссийского народного фронта организовали праздник.

Встреча началась с поздравления ребят и их родителей с наступающим новым учебным годом. Партнёры акции «Собери ребёнка в школу» произнесли напутственные слова детям, а затем подарили школьные наборы.

В организации мероприятия помогли также специалисты Курганского Дома молодёжи и добровольцы Городского центра волонтёров «Инициатива» - молодые активисты провели для будущих первоклассников игровую программу «Морское путешествие». Разделившись на команды, ребята поучаствовали в увлекательных конкурсах и эстафетах. В игре будущие школьники проверили себя на ловкость, смекалку, уверенность в силах команды и сплочённость.

Фото предоставлено Курганским Домом Молодёжи.