В Кургане будущих мам учат бороться со стрессом

В Кургане будущих мам учат правильно готовиться к родам, заботиться о малыше и не только. Занятия проходят в школе на базе областного перинатального центра.

«Посещение занятий поможет подойти к родам более подготовленной, снизить стрессовую нагрузку, узнать, как правильно ухаживать за новорожденным, как подготовиться к грудному вскармливанию», - отметила главный врач перинатального центра Татьяна Осина.

В медучреждении вновь разрешены партнерские роды. Татьяна Осина прокомментировала: «С момента открытия наш центр придерживается семейно-ориентированной практики родоразрешения. Партнером может стать не только супруг. Это может быть кто-то из близких родственников: мать, сестра, подруга, готовая поддержать в этот непростой и волнующий жизненный момент».