В Кургане будущих мам учат купать малышей

В каждой женской консультации в Курганской области открыта школа подготовки к родам.

Такая есть и в областном перинатальном центре. Ведут её опытные психологи. Подключаются, если надо, юристы, социальные работники, акушерки.«К примеру, подготовка к родам. Чему учим на этом занятии: правильное дыхание в родах, приёмы самообезболивания, позиции, как реагировать на изменения в организме», - поясняет главврач перинатального центра Татьяна Осина,отмечая, что такие курсы будут полезны каждой маме, особенно, если она идёт в роддом впервые.

Отдельное внимание уделяют грудному вскармливанию, техникам, психологическому настрою. Будущими мамам объясняют, каким должен быть уход за ребёнком, как правильно купать. «Детские специалисты ванночку приносят,все вот эти вот валики подголовные», - рассказывает Татьяна Осина.

Большое внимание педагоги школы уделяют теме ответственного родительства. Важно понимать, что можно, а что нельзя новоиспечённым мамам и папам, как должны измениться привычки. «Объясняем, чем кормить ребёнка, как воспитывать, какие книжки, игрушки лучше покупать», - добавляет главврач перинатального центра.

В пандемию в школе в обязательном порядке проводили занятия по профилактике вирусных и иных заболеваний.

Фото с сайта freepik.com

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