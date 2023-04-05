В Кургане будут штрафовать отказников от участия в субботнике?

Участие в субботнике – дело, конечно, добровольное. Но от результатов санитарной очистки города будет зависеть то, в каких условиях курганцы будут жить – комфортных или не очень. Поэтому к отказникам будут применены меры воздействия. Какие именно, выяснил «Новый мир».

Всем хозяйствующим субъектам Кургана мэрия заблаговременно разослала приглашения присоединиться к общегородскому субботнику. За тем, как коммерсанты отреагируют и уберут свои территории, проследят квартальные смотрители Административно-технической инспекции города Кургана.

«Во время ежедневных обходов квартальные смотрители контролируют состояние территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам и объектам сферы бизнеса. Они указывают управляющим компаниям и коммерческим организациям на недочеты, которые необходимо устранить в ходе месячника санитарной очистки. В центре внимания – фасады и входные группы зданий, вывески, урны и т.п. Если недочеты не устраняются своевременно, хозяйствующие субъекты привлекаются к административной ответственности согласно действующему законодательству», - пояснили «Новому миру» в администрации города.

Напомним, месячник санитарной очистки территории города проходит в Кургане с 1 апреля по 15 мая. К участию в нем приглашены коллективы предприятий и организаций, а также рядовые граждане.

Общегородской субботник в этом году пройдет в течение трех дней – 20, 21 и 22 апреля. Помимо вышеперечисленных категорий граждан и, естественно, коммунальных служб в нем примут участие и сами чиновники мэрии.

Также отметим, что Шуховский полигон твердых бытовых отходов будет принимать мусор, собранный во время субботников, без взимания платы.

Николай Волков.

Фото с сайта freepik.com

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