В Кургане ценят и любят чайную культуру

В Кургане появился вкусный магазин с собственной кондитерской. И называется он «Уральская Матрешка».

«Мы решили, что в нашем магазине должны быть конфеты, сладости и вкусный хороший чай. То есть все то, что мы любим сами. А дальше мы начали расширять линейку сладостей, привозить продукцию разных фабрик», - рассказала руководитель по развитию Оксана Рыбалко.

В «Уральской матрешке» можно найти более 300 видов чая. Это китайские, кенийские, цейлонские, тайванские весовые чаи. В наличии есть подарочные пакетированные. Можно купить чаи от 1-го грамма и продегустировать здесь же, это будет стоить 60 рублей.

В наличии есть чайно-конфетные букеты, короба, корзины, которые собираются на профессиональные и личные праздники. Сотрудники сами собирают на заказ новогодние подарки.

«В этом году мы открыли собственный кондитерский цех. Его уникальность состоит в том, что мы все сладости готовим только из натуральных ингредиентов. Мы не используем смеси, усилители вкусов. Мы готовим из сливок, натурального сгущённого молока, сметаны, фруктов, ягод, сами варим конфитюры. А на Пролетарской, 65, где находится цех, можно прийти, выбрать торт с витрины и подписать оригинальной надписью. Кондитеры работают каждый день и любую надпись сделают в течение пяти-семи минут. Сейчас очень популярны бенто-торты. Это мини-торт, рассчитанный на одного-двух человек. Такие десерты получили популярность в 2021 году. На нем можно сделать надпись, выполнить рисунок, даже 18+», - поделилась маркетолог Катерина Ермилова.

Размер торта может быть до 1 килограмма. «Линейка у нас расширяется, каждый месяц мы вводим новый торт. Также у нас есть акция «Торт недели». Каждую неделю мы выставляем торт и снижаем на него цену, чтобы каждый имел возможность его попробовать. Также на Пролетарской, 65 мы изготавливаем заказные торты различного формата, веса, высоты, дизайна и декора, стараемся реализовать любые желания. У нас есть пищевой печатный станок. Там же делаем пирожные, трайфлы, карамель, безе, печенье, к праздникам, расписные пряники. Мы полностью оснащаем наши кофейни - «Гоголь» и «Зерна» своей продукцией, - добавила Оксана Рыбалко.

На всех торговых точках есть большая линейка кофе: турецкий, вьетнамский. При покупке оказывается бесплатная услуга - помол. Также можно взять «Кофе с собой», на точках есть кофе-машина. Сотрудники варят «Американо» и «Капучино». Всегда есть в наличии различные восточные сладости.

«Мы готовимся к сезонам. Летом в нашей линейке больше зеленых, травяных чаев. Зимой — это черные и красные чаи с прогревающими добавками и специями. В нашем ассортименте есть и успокаивающие чайные напитки. Также есть чайные аксессуары - чайные наборы, турки, дорожные наборы. Каждую среду у нас проводятся чайные дегустации, можно прийти и попробовать какой-то сорт чая бесплатно, с 12:00 до 14:00. На точке в Заозерном это происходит по субботам. Мы стали проводить и выездные дегустации, можем приехать, рассказать о чае, способах его заваривания», - рассказала Оксана Рыбалко.

Компания регулярно посещает кофейные выставки, чайные чемпионаты. «С лета мы уже готовимся к Новому году, закупаем всю необходимую атрибутику. Ежегодно мы собираем на заказ новогодние подарки для детей и взрослых. В этом году мы собрали около 2-х тысяч подарков. С нами сотрудничают образовательные учреждения и коммерческие организации», - подчеркнула Катерина Ермилова.

Кроме того, «Уральская Матрешка» принимает заказы из других городов. Сотрудники собирают подарочную корзину и отвозят подарок по указанному адресу. При желании, курганский бренд может отправить подарок в другой город.

Соцсети «Уральской Матрешки»: телеграм-канал.

Ждем Вас в Online гости.

Адреса: г. Курган, Карла Маркса, 87 тел. 22-23-34, доб. 1

г. Курган, 4 микр. д 31 (остановка «Семейный магнит»), тел. 22-23-34, доб 2

г. Курган Пролетарская, 65 тел. 22-30-32

Кондитерский цех, Пролетарская 65 (кондитерский цех + магазин) телефон 22-30-32

Опубликовано на правах рекламы.