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В Кургане дети-сироты осваивают приёмы бокса и учатся играть в шахматы

Спорт не только способствует укреплению иммунитета и здоровья.

3 октября, 2022 - 10:00

Для несовершеннолетних из Курганского центра помощи детям провели спортивные мастер-классы.

Идея принадлежит специалистам отдела спорта Департамента социальной политики администрации города Кургана и ведущим спортсменам и тренерам Детско-юношеской спортивной школы № 4. Ребятам рассказали об истории бокса, познакомили со спортивным инвентарём для этого вида спорта, сообщили в пресс-службе администрации города. Совместно с обучающимися спортивной школы мальчики и девочки выполнили разминку, приняли участие в тренировке на ринге, используя спортивные боксерские мешки и «лапы». Завершился мастер-класс упражнениями с элементами йоги и гимнастики.

Тренер и спортсмены показали ребятам на своем примере, что спорт не только способствует укреплению иммунитета и здоровья, вырабатывает устойчивость к стрессам, но и дает возможность организовать свой досуг, найти единомышленников и реализовать свои таланты и способности.

Фото с сайта администрации города Кургана.

 

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3 октября, 2022 - 10:00

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