В Кургане детский театральный коллектив передаст средства на нужды раненых бойцов

В Курганской областной филармонии 22 марта состоится благотворительный показ спектакля «Уроки столетия».

На сцене выступят участники детского театрального коллектива «Жар-птица», руководит которым Алла Просекова. Этот спектакль вошёл в программу фестиваля «Царские дни»-2022, уточнили в пресс-службе Курганской епархии.

«Спектакль «Уроки столетия» каждый раз отзывается болью в сердце, напоминая, как важно не забывать уроки, записанные кровью наших предков. В этот раз мы не только вместе будем пытаться разобраться в событиях столетней давности, но и сообща подумаем о дне сегодняшнем», - рассказала Алла Просекова.

Как рассказали родители юных актёров, все средства от продажи билетов участники спектакля передадут на нужды раненых бойцов, участников СВО.

Начало в 18:00 часов. Билеты можно приобрести в кассах филармонии.

Фото Николая Пушилина.

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