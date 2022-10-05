В Кургане для детей с нарушениями сенсорной интеграции открыли арт-площадку

Команда проекта покажет для ребят от 1 года до 6 лет цикл спектаклей "Кругосветное путешествие".

В чем особенность этого проекта? В сенсорном театре нет сцены, кулис и ровных рядов кресел. Зато есть мягкие подушки и приглушенный свет, а сказочная история рассказывается с помощью музыки, ритма, ароматов, прикосновений и вкуса.

Каждый спектакль основан на игре с натуральными сенсорными материалами: камни и песок, зерно и сено, тесто и мука, вода и лед, свет и музыка...

На данный момент сенсорные спектакли посетители более 50 маленьких зрителей. У каждого своя история (ДЦП, аутизм, синдром Дауна, ЗПР и другие), но все ребятишки с удовольствием участвуют в играх, танцах, музыкальных паузах и вместе с героями путешествуют по миру.

В июне посетили жаркую Африку, в июле спустились на дно океана, в августе заглянули в гости к бабушке Агафье и испекли колобок. Сентябрь встречали вместе с голодной гусеницей на сыпучей сказке, а провожали с цаплей, лягушками и оркестром из тыкв на спектакле "Желтый сапожок".

В октябре команда проекта готовит новую интерактивную сказку "Коала, который всё смог", премьера которой состоится 23 октября 2022 года.

Все спектакли в рамках гранта проходят на бесплатной основе. Посетить их могут дети с нарушениями сенсорной интеграции, в том числе дети с ОВЗ и дети-инвалиды, а также дети без особенностей здоровья, но нуждающиеся в особой социальной адаптации (например, дети с задержкой речевого развития, дефектами речи и т.п.)

Узнать подробнее о проекте или записаться на спектакль можно в официальной группе "Вконтакте".