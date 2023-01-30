В Кургане для переработки принимают пакеты и консервные банки

Группа «ВКонтакте» «РаСбор | Раздельный сбор отходов в Кургане» анонсировала январскую акцию по сбору отходов. 21 января в двух точках города волонтёры будут принимать чистое, сухое и правильно подготовленное вторсырьё для последующей сдачи его в обработку.

Сборы пройдут: с 11:00 до 13:00 часов на складе организации по адресу: город Курган, улица Урицкого, 36 (вход через ворота справа от улицы Кирова, 78), а также с 11:00 до 12:30 часов в микрорайоне Заозёрный около Центра культуры и досуга «Современник».

Для участия в экологической акции можно принести пластиковые бутылки, одноразовые трубочки, многоразовые контейнеры, пенопласт, пакеты, прозрачные обёртки, стеклянные бутылки, макулатуру, коробки из-под техники, алюминиевые баллончики, консервные банки, диски и многое другое. Для нужд разбора принимаются также полипропиленовые мешки, верёвки и стяжки. С полным списком предметов, которые можно передать для последующей переработки, можно ознакомиться здесь.

Помимо отходов волонтёры принимают хорошие вещи, одежду и игрушки, которые в дальнейшем будут переданы благотворительному проекту Российского детского фонда «Семейный гардероб».

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