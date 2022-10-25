В Кургане для ремонта Некрасовского моста перекрыли железнодорожное движение

В городе Кургане для ремонта Некрасовского путепровода сегодня, 25 октября, перекрыли железнодорожное движение.

РЖД дали подрядной строительной организации, так называемые, «глухие» окнадля демонтажа старых консолей, проходящих над железнодорожными путями.

Работы начались утром. Первое окно на 40 минут. После перерыва для пропуска пассажирских поездов строителям дали ещё порядка 50 минут. На это время была полностью обесточена контактная электросеть железной дороги, сделано заземление, закрыто движение поездов.

«Мы очень долго ждали эти окна, - подчеркнул директор департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана Андрей Плешков. – Очень серьёзная система согласований. С июня сотрудники подрядной организации сдавали экзамены по технике безопасности, получали допуски. Сейчас на этом объекте находится много представителей РЖД. Здесь максимальный контроль».

Для проведения работ была задействована спецтехника – на путях железнодорожная дрезина с вышкой, на мосту четыре гидромолота. Бригада строителей – 15 человек. Вместе с ними работали сотрудники энергочасти Курганского отделения РЖД. Сразу же были проведены и малярные работы – обработка бетонных конструкций защитными составами.

«После демонтажа консолей мы выполним бетонирование и начнём монтаж тротуарных плит второго ряда, - пояснил заместитель генерального директора компании «АЛЬФАСТРОЙ» Александр Линдт. - После обустройства тротуаров установим перильное ограждение. В конце недели у нас по плану выполнить устройство верхнего слоя асфальтобетона».

Работы вышли на финишную прямую. Как заверил Андрей Плешков, мост для движения откроют до конца этого месяца.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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