В Кургане для школьных клубов межнациональной дружбы организовали слёт

Для укрепления дружбы и сотрудничества народов, проживающих на территории Курганской области, было решено привлечь к этой работе школьные и студенческие коллективы. Тогда совет Ассамблеи начал возобновлять деятельность клубов межнациональной дружбы.

«Мы выезжали в районы области, город Шадринск, активно работали в Кургане, - рассказывает председатель совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев. - И в школах, и в вузах, и средних учебных заведениях. И до начала пандемии успели провести первый слёт. Сейчас решили возобновить практику таких молодёжных форумов».

В этом году второй слёт клубов и сторонников межнациональной дружбы прошёл на базе мультицентра «Смолин» и областной научной библиотеки имени Югова.

«Цель нашего слёта сегодня – рассказать молодёжи современными методами и с помощью передовых технологий о народах Зауралья, - говорит Владимир Уфимцев. - Из библиотеки мы будем транслировать наш слёт в режиме онлайн на все округа, районы и города Курганской области, чтобы познакомить школьников, учащихся учреждений среднего образования с представителями национальных культур и объединений, рассказать им, как в различных форматах можно узнавать о народах Зауралья».

В качестве примеров, где успешно работают клубы межнациональной дружбы, Владимир Уфимцев назвал гимназию №47 города Кургана, школы в сёлах Боровлянка, Юлдус, городе Шадринске.

«В нынешней ситуации, когда против России, русской культуры, русского мира ополчился Запад, нам как раз и нужно передать молодёжи те добрые традиции, которые были в союзе 15 братских республик. Опыт этой работы может пригодиться и педагогам и самим школьникам», - уверен председатель совета Ассамблеи народов Зауралья.

В рамках слёта прошли презентации русского, белорусского, украинского, татарского национальных центров. Ребята ответили на вопросы викторины «Народы Курганской области», проявив завидную активность и уверенные знания. Перед участниками слёта выступили юные артисты образцового коллектива «Ансамбль казачьей народной песни «Вольница» детской школы искусств №4 города Кургана.

Константин Сапунов. Фото Павла Баева.