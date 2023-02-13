Об этом в студии Центра управления регионом рассказал директор «Транспортного управления» Кургана Павел Коваленко. Специалисты ведомства продолжают проводить мониторинг во всех микрорайонах города. На его основании корректируются графики движения автобусов, решается вопрос наполняемости общественного транспорта в часы пик. Павел Коваленко рассказал о том, что на смену пазикам постепенно будут приходить автобусы большей вместимости. Также он напомнил о работе интерактивной карты в 2 ГИС, уточнив, что процесс ее доработки еще не завершен. О выявленных проблемах с отображением автобусов граждан просят сообщать через обратную связь сервиса 2ГИС или на почту help@2gis.ru.
В Кургане дорабатывают интерактивную карту движения автобусов
Карта дорабатывается на основе обращений и вопросов жителей.
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