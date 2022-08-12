В Кургане готовятся к ежегодному фестивалю «День сырка»

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха, уточняет администрации города.

Основной акцент сделают на конкурсы, проводимые в рамках фестиваля. Так, уже объявлен новый конкурс на лучшее рыбное блюдо в кафе и ресторанах города. Он стартовал 10 августа и продлится до 3 сентября.

Для участия в конкурсе рестораторам необходимо приготовить рыбное блюдо, которое будет оцениваться как посетителями кафе и ресторанов, так и конкурсной комиссией. На сегодняшний день уже определены некоторые участники, прием заявок продлили до 19 августа. Однако продегустировать конкурсные рыбные блюда можно будет уже с 15 августа.

Еще один элемент фестиваля - конкурс по созданию костюма «Рыбка моя». Он уже проходил во время первого гастрономического фестиваля в 2019 году и получил положительные отзывы от жителей города. Принять участие в нем власти разрешили всем желающим.

Курганский гастрономический фестиваль «День сырка-2022» обещает быть фееричным во всех отношениях, утверждают в пресс-службе администрации Кургана.

Фото Игоря Меркулова.

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