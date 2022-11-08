В Кургане готовятся к крестному ходу с мощами Сергия Радонежского

В Кургане с 12 и 13 ноября будет находиться Ковчег с останками Игумена земли Русской Сергия Радонежского. Первоначально в графике прибытия мощей Кургана не было, но после обращения митрополита Курганского и Белозерского Даниила и губернатора Курганской области Вадима Шумкова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил принесение святыни и в Курганскую область.

Как заявили в пресс-службе Курганской епархии, молитвенное шествие начнётся после Божественной литургии в Александро-Невском кафедральном соборе и пройдет по улицам Володарского - К. Маркса – Ленина к Троицкому собору. Крестный ход начнется в 11.00.

Митрополит Даниил совершит в Троицком соборе Всенощное бдение перед святыми мощами в 17.00, а 13 ноября ковчег будет перенесён обратно в Александро-Невский собор к началу Божественной литургии, которую также возглавит глава Курганской митрополии.

12 ноября мощи будут открыты для поклонения в Троицком соборе с 11.30 до 22.00, 13 ноября – в Александро-Невском соборе – с 9.30 до 22.00.

В пресс-службе Курганской епархии напомнили, что при участии в крестном ходе съемки с квадрокоптера возможны только после согласования с городской администрацией.

«Дорогие братья и сестры, 12 и 13 ноября в нашей области будет великое торжество и праздник радости. К нам пребывают мощи преподобного Сергия Радонежского. Если мы с вами обратимся к истории, что сделал для нашего Отечества преподобный Сергий, то вспомним битву на Куликовом поле, где наши воины одержали победу, потому что игумен земли Русской об этом молился. Если мы будем его просить, он будет нам помогать. От того, как мы будем молиться, будет зависеть жизнь нашего Отечества, жизнь каждого из нас и жизнь наших воинов, которые сейчас защищают нашу Родину. Приходите к преподобному Сергию в храмы, будем вместе молиться и просить помощи у Господа пред этой великой святыней!»- обратился к курганцам митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

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