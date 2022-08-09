В Кургане готовятся к ремонту Арбинских водоочистных сооружений

В Курганской области продолжается реализация Федерального проекта «Чистая вода». В его рамках в регионе активно строятся и модернизируются очистные сооружения. Об этом, выступая в прямом эфире, который провело зауральское правительство в своей группе социальной сети «ВКонтакте», рассказала директор областного Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Ирина Саблукова.

- В этом году жители города Шумихи начнут получать очищенную воду. Работы сейчас в самом разгаре, монтируется оборудование, а подводящий водопровод к ним уже построен. Параллельно с этим администрация Шумихи за счет субсидий из областного бюджета занимается ремонтом внутригородских сетей, заменяя аварийные участки водопровода, - привела пример Ирина Саблукова.

Самым крупным объектом, ремонтируемым в рамках федерального проекта «Чистая вода», в Курганской области являются Арбинские очистные сооружения города Кургана. По словам Ирины Саблуковой, это сердце областного центра, поскольку от него зависит водообеспечение муниципалитета, численность населения которого превышает 300 тысяч человек.

- На сегодняшний день проектный институт по Арбинке находится в активной фазе. Предпроектные работы загружаются в Главгосэкспертизу. Мы ждем этот проект, надеемся в конце года уже получить подрядчика и зайти на объект, - сообщила директор областного Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

Николай Волков.

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