В Кургане готовятся пилить лёд на Тоболе

В преддверии весеннего половодья распилят более 23 тысяч квадратных метров ледового поля.

14-15 марта у курганской плотины пройдут подготовительные мероприятия перед распиловкой льда на реке Тобол. На ледовое поле будет нанесена разметка, поставлены информационные аншлаги. Непосредственно к ледорезным работам в районе гидроузла сотрудники «Водный Союз» приступят 16 марта. У Кировского моста нанесение разметки и расчистка льда будут проведены 21-22 марта. 23 марта начнутся работы по его распиловке.

Проведение ледорезных работ позволит обезопасить гидротехнические сооружения от возможных проблемных ситуаций, связанных с заторами при вскрытии реки. Этот способ ослабления льда более экологичен и менее затратен по сравнению с взрывными работами.