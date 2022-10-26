В Кургане холодает - водителям стоит задуматься о замене резины

Летние шины уже не актуальны. Водителям рекомендуют каждый раз перед выездом смотреть прогноз погоды.

В области местами уже выпал снег. Поэтому, в связи с погодными и метеорологическими условиями полицейские советуют задуматься о замене шин.

Несвоевременная замена летних шин на зимние может привести к плачевным последствиям. В период «переобувки» сотрудники ГИБДД советуют водителям транспортных средств быть особенно внимательными. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию, соизмерять погодные условия и дорожную обстановку с техническими характеристиками своих автомобилей.

Конечно, каждый сам решает, когда ему менять резину. Однако до сих пор существуют граждане, которые не меняют колёса совсем, тем самым ставя безопасность окружающих под угрозу.

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