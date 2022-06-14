В Кургане и Кетово в этом году дороги отремонтируют с применением новых материалов

В этом году все улицы города Кургана, села Кетово и областные трассы, которые приводятся к нормативу по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», будут отремонтированы с использованием новых технологий и материалов.

Одним из основных направлений модернизации дорожной сети является применение для верхнего слоя дорожной одежды щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-16). Как отмечают в Росавтодоре, при соблюдении всех требований к качеству материалов и укладке полученное покрытие имеет высокую износостойкость, а также длительный срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении транспорта. Кроме того, оно остается стабильным при механических воздействиях и характеризуется повышенным коэффициентом сцепления шин с поверхностью дороги. Выравнивающий слой укладывают из асфальтобетона А16, отличающегося повышенными эксплуатационными свойствами. Для горизонтальной разметки применяется холодный пластик. Процесс трудоемкий – материал наносится ручным способом. При этом качество пластика значительно выше краски – более длительный срок службы, светоотражения, даже в темное время суток и в непогоду, устойчивость к температурным перепадам.

«В век высоких технологий и передовых разработок необходимо идти в ногу со временем. Дорожная отрасль активно развивается. На объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нашем регионе применяются новые материалы и технологии. Доля контрактов с использованием современных решений - один из ключевых показателей нацпроекта. В Курганской области этот показатель ежегодно достигает 100%», - отметила директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

Напомним, повышение качества дорожных работ - один из приоритетов национального проекта «Безопасные качественные дороги». С этой целью утвержден и функционирует Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в котором уже содержится порядка 800 наименований материалов, около 250 конструкций и 360 технологий.

В текущем году в Курганской области будет приведено к нормативу 251 км региональных дорог и 49 км улично-дорожной сети агломерации.

#курганскаяобласть #нацпроект #безопасные #качественные #дороги

Фото Николая Пушилина.