В Кургане к дню рождения писателя Шукшина устроят праздник, посвященный его творчеству

Традиционный Шукшинский праздник в библиотеке, носящей имя писателя, ежегодно собирает поклонников его творчества в день рождения Василия Макаровича. В этом году праздник под названием «Шукшин и кино» состоится 25 июля в 15:00.

Книжно-предметная выставка расскажет о вкладе писателя, режиссера и актера в развитии отечественного кинематографа. Здесь будут представлены фотоматериалы, копии киноафиш разных лет, кадры из фильмов и даже кинохлопушка.

В программе – выступлениеприглашенных творческих коллективов: народный театр-студия «Суббота+», театральный коллектив «Жар-птица», дуэт «Магнолия». Также порадуют зрителей представители библиотечного клуба «Притяжение», которые будут петь под гитару.

Традиционными стали шукшинские праздники, отмечаемые с 1997 года в день рождения Василия Макаровича Шукшина-25 июля. В фонде есть редкие издания, посвященные жизни и творчеству писателя.

Библиотека им. В. М. Шукшина - центр общения увлечённых людей. Расположена в районе парка Победы по адресу ул. Пушкина, 43.

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